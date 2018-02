Incêndio em residência de fundos mata jovem de 21 anos e duas crianças

Lavras (MG) - Um incêndio resultou na morte de três pessoas na tarde desta segunda-feira (12) em Lavras, no Estado de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram uma residência de fundos no Centro da cidade. Uma jovem de 21 anos, identificada como Marílya Cledia Dara Oliveira Costa, e os dois filhos, de 2 e 3 anos, morreram no incêndio.

Cozinha foi tomada por chamas. | Foto: Divulgação

Com o incêndio, a sala da residência foi totalmente consumida pelas chamas. Ainda conforme os bombeiros, uma pessoa passava pela rua, viu a fumaça e acionou o socorro. As vítimas estavam em um cômodo de fundos. Elas chegaram a ser levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiram aos ferimentos.

Até a publicação desta matéria, as causas do incêndio ainda estavam sendo apuradas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Lavras.





