Calor predomina no país em último dia de Carnaval, segundo Inmet

Na região Norte o calor deve predominar entre 20ºC e 37ºC | Foto: Divulgação/Wiliam Braun

No último dia de Carnaval, o tempo continua quente em todos os estados do Brasil. Em algumas áreas, a nebulosidade aparece e há possibilidade de chuva forte e trovoadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Norte

No Norte do país, o tempo hoje deve ficar nublado e encoberto com pancadas de chuva em quase todos os estados da região, inclusive nos principais locais de folia, como Cametá, Vigia e Salinas, no interior do Pará. A chance de chuva será menor apenas no noroeste do estado. Apesar da chuva, o calor predomina na região, com temperatura entre 20ºC e 37ºC.

Nordeste

As chuvas também vão marcar a terça-feira de carnaval em alguns estados do Nordeste. No Maranhão e Piauí, a previsão indica muitas nuvens e pancadas de chuva. No Ceará, o tempo varia de nublado a parcialmente nublado, intercalando chuva e sol ao longo do dia. Nos demais estados, como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia, pode ocorrer chuva isolada, mas o sol vai predominar. Como no Norte, a temperatura máxima na região será de 37ºC.

Centro-Oeste

No Distrito Federal e na região leste de Goiás, o sol aparece nesta terça-feira entre poucas nuvens, mas em outras áreas do estado goiano há possibilidade de chuva com trovadas isoladas. A temperatura mínima na região será de 17ºC e a máxima, de 36ºC. Em Brasília, faz sol e calor, sem previsão de chuva. Já em Mato Grosso, o tempo nublado vai deixar as temperaturas mais amenas, principalmente em Corumbá, onde a máxima não chegará aos 30ºC.

Sudeste

Em São Paulo e Rio de Janeiro, o céu deve ficar encoberto com alguns períodos de chuva. No Espírito Santo e em Minas Gerais, o sol aparece com nuvens e pode ocorrer chuvas isoladas, principalmente no período da tarde. A temperatura máxima da região pode ser de 36ºC. Em São Paulo, com a temperatura mais amena, a máxima é de 22ºC.

Sul

Na Região Sul, a temperatura também será elevada na terça-feira de carnaval, principalmente na maior parte do Rio Grande do Sul, onde o litoral terá tempo firme. No oeste e sul de Santa Catarina, o sol também vai predominar, mas no litoral de Florianópolis há possibilidade de chuva isolada. Em outras áreas da região, o sol aparece entre nuvens com chuvas. A temperatura mínima na região será de 10º e a máxima de 28º.

