Reação de Zeca Pagodinho ao encontrar Doria no Carnaval vira meme

São Paulo - O encontro entre Zeca Pagodinho e o prefeito João Doria (PSDB-SP) na madrugada de sábado para domingo (12) deste Carnaval está dando o que falar e rendendo inúmeros memes nas redes sociais.

Isso por conta da reação de Zeca Pagodinho, que não pareceu muito animado com a presença do político no Camarote Bar Brahma, onde havia se apresentado durante os desfiles das escolas de samba de São Paulo.

De acordo com release divulgado pela própria divulgação do evento, o camarote "contou com a aparição surpresa do prefeito João Doria, que deu uma escapada do Camarote da Prefeitura".

"Todo mundo queria tirar foto com o prefeito. Só quem parece não ter se animado muito foi Zeca Pagodinho, que queria acompanhar as escolas de samba no detalhe", prosseguiu o texto.

A assessoria de Zeca Pagodinho informou a imprensa que "não há nenhum posicionamento do artista com relação a este fato. Apenas temos como conduta não associar a imagem de políticos ao artista."

A assessoria de imprensa da prefeitura alegou que "não houve nada demais. só o cumprimentou como cumprimenta todas as pessoas".

