Caixa volta a aumentar percentual de financiamento para imóveis usados

Brasília - A Caixa anunciou que voltou a aumentar o financiamento de 50 para 70% dos imóveis usados. Dessa forma, a exigência da entrada para financiar um imóvel dessa categoria, diminuiu de 50 para 30%. Quem for adquirir uma unidade nova, foi mantido o percentual de 80% do financiamento.

É bom lembrar, que a linha pró-cotista é a que atualmente cobra os menores juros, isso se você não faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Essa modalidade de crédito é voltada para os trabalhadores com conta de FGTS e oferece taxas de juros que varia de 7,85% a 8,85% ao ano.

O desejo da Casa Própria faz com que os brasileiros busquem alternativas de crédito com os bancos | Foto: Divulgação





Para ter acesso a essa modalidade, você precisa comprovar, no mínimo, 36 meses de trabalho sob o regime do FGTS, ou o saldo em conta vinculado, de no mínimo 10% do valor da avaliação do imóvel. Além disso, você não pode ser proprietário de imóvel no município ou região metropolitana onde mora ou trabalha e nem ser detentor de nenhum financiamento no SFH em qualquer parte do País, seja imóvel novo ou usado.

