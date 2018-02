Crianças em condomínios: confira 3 dicas de segurança

Brasília - Crianças exigem cuidados extras em todo o lugar, mas se você vai morar em condomínio, é sempre bom conhecer algumas dicas para avaliar o local (se for comprar ou alugar), ou pedir modificações, se você já for proprietária em um condomínio. Para um condomínio seguro é importante que a estrutura do edifício seja projetada para receber crianças. Os lugares que necessitam de mais atenção são os playgrounds e piscinas.

Confira algumas dicas de segurança:

- Não correr perto das piscinas, por causa dos pisos escorregadios que podem causar acidentes. Na verdade, o essencial é que as crianças não tenham acesso a essa área sem supervisão de adultos. A área da piscina deve ser cercada e o portão deve ser mantido trancado. O importante é que o condomínio tenha regras rígidas - estabelecidas em assembleia

- para o uso da piscina, lembrando que o síndico responde civil e criminalmente por tudo o que acontece no empreendimento. Portanto, é fundamental que tenha total controle sobre a manutenção, limpeza e funcionamento da área da piscina

- A ABNT possui normas técnicas para segurança de parquinhos.

Os lugares que necessitam de mais atenção são os playgrounds e piscinas | Foto: Divulgação





Os parquinhos do condomínio devem seguir essas regras para evitar acidentes.

- Crianças não devem brincar dentro ou próximo das garagens. Pois há circulação de carros, o que é um risco para as crianças. Os motoristas de condomínio também devem ter muita atenção ao dirigir ou manobrar o carro para evitar atropelamentos.

- É sempre bom lembrar da proteção nas janelas para quem mora em apartamento. Telas de proteção são essenciais e precisam ser instaladas desde o primeiro dia da criança na casa.

Leia mais:

Presos suspeitos de matarem adolescente no bairro Novo Israel

PM flagra esconderijo de tripulação que levava drogas para Tabatinga

Mais de mil mandados de prisão são cumpridos em quatro meses