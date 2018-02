Menina de 9 anos no Peru dá à luz a própria irmã

A menina está sendo cuidada pelas freiras. | Foto: Redação

Lima - Uma menina de nove anos deu à luz a própria irmã. Desde os 6 anos, a menina-mãe de Tacna, cidade localizada no extremo sul do Peru, sofria abusos sexuais por parte do pai e acobertados pela mãe. Os abusos acabaram por engravidar a criança.



Apesar da fragilidade do corpo, das mudanças hormonais que suportou na gestação e do próprio trauma dos abusos padecidos, a menina-mãe de nove anos amamenta com ternura a filhinha de três quilos e meio. O fato chama a atenção dos médicos responsáveis pela cesárea.



A cesárea foi realizada no hospital regional Hipólito Unanue, de Tacna, cidade onde existe um abrigo mantido pela congregação católica das Irmãs Missionárias Paroquiais do Menino Jesus de Praga. A menina está sendo cuidada pelas freiras do lugar.

Outro caso na história

Lina Medina com seu bebê em 1939 | Foto: Reprodução

O caso assemelha-se a um outro caso famoso na Medicina. Em 1939, uma criança de apenas cinco anos, identificada como Lina Medina, ficou grávida com apenas cinco anos de idade. O fato ocorreu também no Peru. A gravidez mais precoce da história foi registrada oficialmente pela Medicina. Lina jamais revelou o nome do homem que a estuprou.

De acordo com os médicos, o desequilíbrio hormonal, que leva à puberdade muito precoce, está na base da explicação geral para uma gravidez na infância.



Gravidez precoce no Peru

O Peru tem estatísticas chocantes sobre maternidade infantil. A cada dia, pelo menos 4 meninas peruanas menores de 15 anos se tornam mães, de acordo com o Registro Nacional de Identificação e Estado Civil (RENIEC). Só em 2015, esse órgão do governo do país registrou 1.538 casos de mães que tinham entre 11 e 14 anos de idade.





Leia mais:



Autônoma é esfaqueada pelo sogro por causa de antena de internet



Com fantasias da Disney, venezuelanos ganham a vida em Manaus