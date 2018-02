Preço da gasolina pode ser cobrado até R$ 7,16 nesta sexta-feira

São Paulo - O Ministério da Fazenda publicou os preços médios de combustíveis que os Estados devem adotar a partir desta sexta-feira (16). Na Paraíba, por exemplo, o litro da gasolina premium deve custar R$ 7,15, se configurando como a mais cara de todo o país.

No Acre, o litro da gasolina comum deve custar R$ 4,74, e o Rio de Janeiro terá a segunda média de preço mais cara, a R$ 4,64 o litro. No caso do etanol, combustível ligeiramente mais barato, o maior valor deve ser encontrado no Rio Grande do Sul, por R$ 3,95 o litro.

Confira tabela completa:

Estado Gasolina Comum Gasolina Premium Etanol Acre R$ 4,74 R$ 4,74 R$ 3,67 Alagoas R$ 4,25 R$ 4,34 R$ 3,25 Amazonas R$ 4,31 R$ 4,31 R$ 3,37 Amapá R$ 4,11 R$ 4,11 R$ 3,32 Bahia R$ 4,25 R$ 4,50 R$ 3,20 Ceará R$ 3,97 R$ 3,97 R$ 3,17 Distrito Federal R$ 4,39 R$ 5,97 R$ 3,57 Espirito Santo R$ 4,15 R$ 5,69 R$ 3,35 Goiás R$ 4,31 R$ 6,25 R$ 2,91 Maranhão R$ 3,86 R$ 5,70 R$ 3,41 Minas Gerais R$ 4,67 R$ 6,22 R$ 3,38 Mato Grosso do Sul R$ 4,22 R$ 5,58 R$ 3,36 Mato Grosso R$ 4,24 R$ 5,75 R$ 2,61 Pará R$ 3,97 R$ 3,97 R$ 3,44 Paraíba R$ 4,08 R$ 7,15 R$ 3,12 Pernambuco R$ 4,30 R$ 4,30 R$ 3,00 Piauí R$ 4,14 R$ 4,14 R$ 3,29 Paraná R$ 4,12 R$ 5,40 R$ 3,00 Rio de Janeiro R$ 4,64 R$ 5,60 R$ 3,61 Rio Grande do Norte R$ 4,25 R$ 6,89 R$ 3,28 Rondônia R$ 4,33 R$ 4,33 R$ 3,47 Roraima R$ 4,24 R$ 4,28 R$ 3,55 Rio Grande do Sul R$ 4,41 R$ 5,79 R$ 3,95 Santa Catarina R$ 3,98 R$ 5,45 R$ 3,31 Sergipe R$ 4,18 R$ 4,54 R$ 3,14 São Paulo R$ 4,01 R$ 4,01 R$ 2,89 Tocantins R$ 4,34 R$ 6,39 R$ 3,46