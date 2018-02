Museu da Língua Portuguesa recebe madeira certificada da Amazônia

São Paulo - Serão 89 toneladas de madeira certificada proveniente da Amazônia, do tipo cumaru, que serão utilizados na nova cobertura que estão sendo alçados ao terceiro pavimento do Museu. As madeiras que serão usadas na reconstrução do Museu da Língua Portuguesa começam a chegar à obra, na Ala Leste da Estação da Luz, em São Paulo.

A volumetria externa do edifício será mantida, e a cobertura ganha nova configuração em seu interior. As peças de madeira serão combinadas a cabos de aço na sustentação da cobertura de zinco. O redesenho interno da cobertura traz mais leveza e visibilidade ao ambiente do terceiro andar do Museu.

Em toda a obra será utilizada madeira que atende às exigências de sustentabilidade (certificada e de demolição), uma vez que o Museu da Língua Portuguesa foca na obtenção do selo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) na categoria Silver.

A previsão é que esta etapa seja concluída até julho deste ano e, na sequência, será iniciada a última etapa da obra: a reconstrução do interior do museu, atingido por um incêndio em dezembro de 2015. A inauguração do Museu da Língua Portuguesa está prevista para 2019.

O Museu da Língua Portuguesa é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, concebido e realizado em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Tem como patrocinador máster a EDP, patrocinadores Grupo Globo, Grupo Itaú e Sabesp e apoio do Governo Federal, por meio da lei federal de incentivo à cultura. O IDBrasil é a organização social responsável pela gestão do Museu.

Reconstrução

A estrutura da cobertura será reconstruída em madeira, conforme recomendações dos bombeiros e de especialistas e as telhas serão em zinco, conforme configuração original do prédio. A madeira de grandes espessuras resiste melhor a incêndios do que estruturas metálicas – em caso de exposição a fogo, apenas a camada externa das peças de grandes dimensões é afetada, o que garante que a estrutura resista por mais tempo.

Essa característica ficou comprovada no incêndio de dezembro de 2015, quando a estrutura do telhado resistiu e as peças de madeira, depois de recuperadas, puderam ser reaproveitadas para a construção de outros elementos do prédio. Datada de 1946, a madeira da cobertura original (do tipo peroba do campo) foi utilizada na restauração das esquadrias e fachadas, etapa concluída em outubro de 2017.

Em cerca de 85% da madeira necessária para a recuperação das esquadrias foram utilizados o material já existente no edifício: dos 20m³ de madeira necessários para a restauração das esquadrias, 17m³ são reaproveitados da sustentação da cobertura do prédio.

O projeto também contempla ações de conservação da cobertura da Ala Oeste, que não foi atingida pelo incêndio, de forma a garantir a integração de todo o edifício. A reconstrução foi aprovada pelos três órgãos do patrimônio histórico: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), órgão de âmbito estadual; e Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).

O zinco que fará o revestimento da cobertura foi trazido do Peru e as chapas já chegaram com o acabamento patinado. Assim que instaladas, o prédio já assumirá, novamente, a mesma configuração volumétrica e estética que tinha exatamente antes do incêndio.

