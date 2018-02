Menina de 2 anos morre por asfixia ao ficar dentro de carro por horas

Manaus - Uma menina de 2 anos morreu por asfixia, de acordo com o exame de necropsia, após ficar horas sozinha em um carro nesta quinta-feira, na cidade de Janaúba, no Norte de Minas Gerais. Ela teria sido esquecida dentro do automóvel pelo próprio pai. Segundo a Polícia Civil, o empresário poderá responder pelo crime de homicídio culposo, conforme indica a linha investigativa.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que foi instaurado inquérito policial sobre o caso. Ainda que as investigações estejam avançadas, diligências policiais ainda estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do fato.

Leia também: Sobe para três o número de mortes por causa de temporal no Rio

O pai da pequena Mariana prestará depoimento nos próximos dias, devido ao seu estado de comoção, mas outras testemunhas já foram ouvidas.

O velório ocorreu a partir das 22h na sede do Rotary Club em Janaúba, do qual o pai dela é participante.

A mãe da menina, Cecília Moreira Freitas, é enfermeira e ex-secretária municipal de Saúde. Durante a tragédia em Janaúba em outubro de 2017, quando um vigia ateou fogo na creche Gente Inocente, matando dezenas de pessoas, incluindo crianças e adultos, ela ajudou a socorrer as vítimas. A prefeitura lamentou a morte da filha da servidora em sua página oficial do Facebook.





Leia mais:

Família de preso denuncia PMs por agressão e ameaça de morte

Notícia sobre o fim do mundo marcado para 16 de fevereiro viraliza

Você tem estrias? Conheça as causas e formas de prevenção