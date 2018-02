O drama do nascimento de crianças dentro de celas prisionais no Brasil

Manaus - Em um cenário de cárcere onde as c elas são úmidas, o chão é sujo, os tetos mofados. O sentimento é de que que o instinto maternal de proteção falhou, embora nem sempre essa decisão seja individual. Grávidas nas penitenciárias e delegacias do país seguem parindo seus filhos nesses lugares inóspitos, enquanto esperam decisão de custódia da Justiça.

Dados do Sistema de Informação Penitenciárias (Infopen) apontam que quase 2 mil crianças recém-nascidas estão nas cadeias junto com suas mães e apenas 120 têm acesso a berços.

Dados do Amazonas

No Amazonas, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) aponta que seis mulheres tiveram os filhos nascidos dentro de uma das 11 unidades prisionais do Estado. Atualmente, seis detentas estão grávidas no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), uma no Presídio Feminino de Manaus (PFM), e duas nas unidades prisionais de Tefé e Tabatinga.

STF

Desde maio de 2017, um pedido que apela o habeas corpus coletivo de mulheres grávidas e de mães com filhos com até 12 anos tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido recomenda que a prisão, nesses casos, seja convertida de flagrante ou preventiva para domiciliar.

Encomendado pelo Coletivo de Advogados de Direitos Humanos (Cadhu) e pela Defensoria Pública da União (DFU), a Segunda Turma do STF vai julgar em sessão prevista para às 14h desta terça (20) se acata ou não o apelo.

O último caso de habeas corpus no Brasil



Após quatro dias da decisão da Justiça de São Paulo conceder um habeas corpus para Jessica Monteiro, de 24 anos, presa em flagrante por porte de entorpecentes e ter o bebê uma hora antes da audiência de custódia no último domingo de Carnaval (11), a decisão gera expectativas em gestantes e defensores dos Direitos Humanos de todos os Estados.

Em uma cela de dois metros quadrados, Flávio (nome fictício) nasceu dentro do 8º Distrito Policial, na Zona Leste de São Paulo, em torno das 5h de domingo (11).

Foto: Marcelly Gomes

Segundo relatos de Jessica, de um buraco, onde deveria estar o vaso sanitário, saíam ratos e baratas que empesteavam o local.

"Meu medo era ele querer nascer ali e eu não ter a estrutura certa. Era muito nojento. Ele não merecia", disse. Suspeita de tráfico pela suposta posse de 98 gramas de maconha em casa, Jessica era ré primária e ela alegava inocência no depoimento em que afirmava que "morava com pessoas erradas".

Após perceber o sangramento decorrente da hora do parto, um outro detento, com noções de enfermagem, alertou ao carcereiro de que ela não tinha condições de dar à luz no local, avisando sobre uma possível infecção após o parto que poderia atingir o bebê.

"O planejado era aguentar a dor até a audiência, mas não consegui. Acabei tendo ele, pelo nervoso." Às 6h, os dois foram levados para o Hospital Municipal Inácio Proença de Gouveia, Zona Leste. Flávio nasceu de parto normal. Após o juiz saber do ocorrido e da ausência de Jessica, ele decidiu manter o cárcere, convertido anteriormente de prisão em flagrante para prisão preventiva.

Após cuidados da família de Jessica e de detentos ao bebê, ela permaneceu presa aguardando nova data da Justiça para uma decisão. Um dia após o retorno ao 8º DP, os dois foram transferidos a Penitenciária Feminina de Santana onde ficaram por dois dias, quando o pedido de habeas corpus foi aceito.



Direitos legais

O coordenador do projeto Prioridade Absoluta, que ajuda a subsidiar a decisão do STF a favor de detentas gestantes, Pedro Hartung, defende a relevância da decisão.

“As crianças estão ficando dentro das prisões em condições insalubres e isso coloca em risco a integridade física, psíquica e o direito a alimentação, pois muitas vezes não podem ser amamentados depois dos seis meses. Isso quando não são separadas desde o nascimento. O habeas corpus coletivo é fundamental para a proteção dos direitos da criança, por isso que temos que garantir o direito das mães. O processo de restrição de liberdade não pode ser condicionado também à criança”, afirma.

Ele termina dizendo que o fato dessas mulheres permanecerem presas fere o direito à convivência familiar e comunitária, destacando a majoritariedade da questão.

"Aproximadamente 64% dos casos são de mulheres que foram presas por tráfico de drogas. É um crime considerado de menor gravidade. Dividir a cela com a mãe, nessas condições, causa stress tóxico no bebê e pode até mesmo alterar a arquitetura cerebral e o desenvolvimento sadio", fala Hartung.

