Homem é morto e duas crianças feridas durante operação policial

Rio de Janeiro - Durante um tiroteio entre policiais e traficantes em uma operação policial, duas crianças, sendo uma delas de 5 anos, foram baleadas na comunidade do Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, segundo informações de agentes do 15º BPM.

Outros dois homens, ainda não identificados, também foram baleados em confronto entre policiais e traficantes. Ambos foram encaminhados ao hospital Adão Pereira Nunes, mas um deles não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, a operação estava em andamento até as 16h20 desta terça na comunidade Imbariê e, segundo testemunhas, moradores atearam fogo em um ônibus na região em represália à ação policial.





