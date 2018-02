Suspeito de matar PM diz ter extorquido padre em vídeo de sexo: veja

Brasil - Suspeito de matar um sargento da Polícia Militar na segunda-feira (19), em Matão (SP), um homem de 32 anos negou o crime, de acordo com o advogado de defesa. Edson Ricardo da Silva admite, no entanto, que tentou extorquir o padre da Paróquia Santo Expedito, Edson Maurício, com um vídeo dos dois fazendo sexo.

O sargento Paulo Sérgio de Arruda, da Força Tática da Polícia Militar, foi assassinado quando tentava fazer o flagrante da extorsão com outros três policiais, segundo a Polícia Civil.

Luiz Antônio Carlos Venção, de 28 anos, e Diego Afonso Siqueira Santos, de 22, que teriam gravado o vídeo e estavam no local do crime, também negam envolvimento. O trio teve a prisão temporária decretada e está foragido.

O advogado Luiz Gustavo Vicente Penna, que defende Edson e Luiz, disse que os três estão fora do Estado porque estão com medo. O advogado afirmou ainda, que vai solicitar perícias à polícia antes de apresentar os clientes. Ainda não está definido se ele também vai defender Diego. “Eles não têm interesse em ficar foragidos, eles estão preocupados com a própria integridade”, diz o advogado.

A reportagem não conseguiu contato com o padre, que não apareceu mais na paróquia. Ele foi suspenso pela diocese de São Carlos nesta quinta-feira (22). A PC não quis dar detalhes da investigação.

A PM instaurou inquérito militar para apurar o motivo pelo qual quatro militares, dois cabos e dois sargentos foram até a casa do padre, já que isso está fora do protocolo.

Versão dos suspeitos

Segundo o advogado Penna, Edson tinha um relacionamento homossexual com o padre havia cerca de 3 anos. “O padre era amante dele, bancava ele e começou a pedir exclusividade. A esposa do Edson descobriu e pediu o divórcio. Com raiva, ele decidiu armar a extorsão com o Luiz e o Diego”, disse.

Edson, segundo a defesa, pediu R$ 80 mil para não divulgar o vídeo dos dois fazendo sexo e marcou um dia para receber o dinheiro na casa do religioso e entregar o CD com o arquivo. A ideia era dividir a quantia com os dois comparsas.

“O padre abriu a porta e pediu para eles entrarem. Dois ficaram na sala, e o Edson foi chamado para ir até o quarto. No corredor, ele viu um homem armado, com roupa branca e encapuzado, que pediu para ele passar o CD. Essa pessoa falou que ele era trouxa e perguntou se ele achava que o vídeo só valia R$ 80 mil. Em seguida falou para eles irem embora”, afirmou o advogado.

Quando o padre abriu o portão para o trio sair, eles ouviram uma discussão e disparos dentro da casa. “Eles não entenderam e foram embora. Curioso para saber o que aconteceu, o Edson pegou um carro, passou na rua depois de cerca de 40 minutos e viu uma Saveiro com três pessoas em frente à casa. Ele foi embora, e no outro dia os três souberam dos fatos”, disse Penna.

Versão de PMs e padre

Na versão dos policiais e do padre, divulgada pela Polícia Civil, o religioso estava com medo da extorsão que sofria havia cerca de um mês e pediu ajuda a um amigo de Araraquara, um garageiro, que indicou os policiais para flagrar o crime.

Mesmo de folga, o sargento e outros três policiais foram com o padre até a casa do religioso, no bairro Residencial Olivio Benassi.

Os três suspeitos chegaram à casa e, quando entraram, foram surpreendidos pelo sargento Arruda, que levou dois tiros no peito. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era casado e tinha três filhos.

A reportagem não encontrou o delegado Marlos Marcuzzo na manhã desta quinta (22) para comentar os apontamentos feitos pelo advogado de defesa. Já o comando da PM informou que não irá se pronunciar no momento por questões de diligências e apurações.





