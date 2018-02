Criança de 3 anos morre com suspeita de maus-tratos e estupro

Brasil - Supostamente vítima de maus-tratos e crime sexual, uma menina de 3 anos morreu no Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a criança foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas chegou sem vida à unidade. O corpo da criança já foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para que a necropsia determine a causa da morte.

Conforme a titular da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), Juliana Emerique, a criança deu entrada no Souza Aguiar e houve encaminhamento ao Centro de Atendimento ao Adolescente e Criança Vítima (projeção DCAV). Segundo a delegada, como houve o óbito, por morte violenta, o caso foi para a Delegacia de Homicídios (DH) da Capital. Ainda segundo Juliana Emerique, diligências estão sendo feitas no momento no local do fato com a DH e DCAV em apoio.

Segundo a secretaria, no corpo da menina havia marcas de agressão recentes e antigas. O órgão, porém, não detalhou quais eram os sinais de violência.

A Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram acionados. De acordo com informações preliminares, a criança estava na rua brincando e, ao voltar para casa, reclamou de dores. Em seguida, teve uma hemorragia. Ainda não há informações sobre quem socorreu a menina.





