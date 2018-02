Com fome, homem invade escola furta merenda e é preso fazendo sopa

Brasil - Suspeito de invadir a Escola Municipal Hugo Napoleão, em Landri Sales (a 370 km de Teresina), no Piauí, um homem foi preso, em flagrante, quando preparava uma sopa utilizando frango e macarrão da merenda dos alunos. O flagrante aconteceu no último domingo (25) e a Polícia Civil (PC) disse que, em depoimento, o suspeito afirmou que estava com fome e após saciá-la iria vender o restante dos produtos que estavam na despensa da unidade de ensino.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia em Guadalupe para ser tomada as devidas providências. De acordo com delegado Moisés Aragão, esta é a terceira vez que o suspeito entra na escola para comer e furtar merenda escolar.

A diretora da escola Laudeci Pereira afirmou que a unidade de ensino tem sido alvo constante de criminosos que furtam desde a merenda escolar até louças e talheres usados pelas crianças

“Desde novembro do ano passado que a escola tem sido alvo de bandidos. Eles já entraram várias vezes na escola e levaram desde merenda escolar, pratos e colheres até equipamentos eletrônicos usados em sala de aula”, contou a diretora.

O cabo Raimundo Gomes afirmou que suspeito pego em flagrante já teria cometido outros roubos e furtos na cidade. “Ele quebrou o vidro de uma janela localizada na cantina e entrou no local, mas foi pego durante rondas da Polícia Militar dentro da cantina com os alimentos”, acrescentou o militar.





