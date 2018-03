Estudante é esfaqueada após marido bisbilhotar mensagens de WhatsApp

Santos (SP) - Após uma crise de ciúmes por conta de mensagens no WhatsApp, uma estudante de 25 anos foi esfaqueada pelo próprio marido na terça-feira (27), em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo informações da Polícia Civil (PC), o autor do crime, um autônomo de 29 anos, se irritou após bisbilhotar o celular da vítima.

O crime ocorreu na residência do casal, na rua Marechal Aguinaldo Caiado de Castro, no bairro Castelo. A vítima estaria dormindo enquanto o marido checava seu celular em busca de fotos e mensagens comprometedoras. Ao encontrar algo que não lhe agradou, o autônomo acordou a estudante para discutir a relação.

Ainda segundo informações da polícia, neste momento, o homem acabou "se transformando" e começou a agitar a mulher com violência. Em seguida, ele se armou e começou a agredir a vítima com socos e diversas facadas. Para se salvar, a estudante correu até a casa de um vizinho pedindo ajuda para poder acionar a polícia.

Antes da chegada dos policiais, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao pronto-socorro da Zona Noroeste, onde foi atendida e medicada. Já no hospital, a jovem relatou o ocorrido para o policial militar que atendeu a ocorrência e ainda afirmou que essa não foi a primeira vez que seu marido a agrediu.

Quando os policiais chegaram na residência, notaram que o local havia sido limpo e não restava qualquer vestígio do crime. O autor e a arma não foram encontrados. O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos. A estudante compareceu à delegacia, mas se sentiu mal e precisou retornar ao hospital. Dessa forma, os policiais não conseguiram colher seu depoimento. O caso será investigado pelo 5° Distrito Policial de Santos.





