Mãe é presa por abusar da própria filha e pai é preso por omissão

Hidrolândia - Um crime cometido pela própria mãe chocou os moradores da cidade de Hidrolândia, no estado de Goiás. Uma mãe de 33 anos, que está grávida, teria cometido abusos sexuais contra a própria filha, uma menina de apenas nove anos. A situação estarrecedora chocou a própria polícia. De acordo com o delegado Diego Rincón que investiga o caso, em muitos anos na profissão nunca se deparou com uma situação tão atípica.



As investigações duraram quatro meses. “Essa história começou quando a menina, ao ver um vídeo de educação sexual na escola, contou para a professora, que levou o caso ao Conselho Tutelar, que por sua vez denunciou à polícia. Em dez anos de polícia não tinha visto algo parecido, menina sendo abusada pela mãe com a omissão do pai. Ele tem a obrigação de impedir e não o fez. Por isso, também foi indiciado por estupro de vulnerável”, disse o delegado.

A garotinha disse à polícia que já havia falado dos abusos com o pai. No entanto, ele teria falado para a criança dormir e que no dia seguinte ele teria esquecido do fato.

Desde que o pai foi preso, a menina está vivendo na casa da avó paterna, após inicialmente ter ficado em um abrigo.



“Eu a ouvi, ela afirmou categoricamente que era abusada”, afirma Diogo. “O laudo psicológico constatou que a menina apresenta traumas psicológicos. A criança está completamente perturbada”, relatou.

Defesa

advogado do pai, Wison Rezende de Machado Filho, nega que o cliente tenha ficado sabendo de qualquer coisa. “Nos laudos psicológicos realizados por peritos do município e pelo Tribunal de Justiça, em nenhum deles ela relata que contou para o pai, ela só alega que contou, inicialmente, para a professora”, afirmou.

Os mesmos laudos psicológicos, porém, apontaram que a criança está abalada e desenvolveu traumas. Assim que a denúncia foi feita, a mãe da vítima chegou a ser foi ouvida pela polícia e também negou as acusações. No momento, ela se encontra foragida.





