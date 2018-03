Homem mata filha de 5 anos queimada em incêndio criminoso

Sete Lagos (MG) - Suspeito de não aceitar o fim do relacionamento com a mulher, um homem amarrou a própria filha de 5 anos e incendiou sua casa, provocando a sua morte e a da criança, na terça-feira (27), em Sete Lagoas, em Minas Gerais. A pequena Sofia Emanuele Mendes Costa foi encontrada morta no local pelos bombeiros e o pai dela, Augusto César Costa Pinto, de 39 anos, chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro João XXIII, mas também morreu.

De acordo com informações da delegacia de Sete Lagoas, Augusto não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Sofia, com quem ele também teve um filho de 15 anos. O divórcio foi oficializado há dois meses, mas o casal estava separado há cerca de um ano. A Polícia Civil (PC) ouviu de testemunhas que ele estava inconformado com essa situação.

Não há registros de ameaça ou violência doméstica envolvendo o nome de Augusto no sistema das polícias militar e civil, mas a mãe de Sofia afirmou em depoimento que foi agredida por ele pouco antes da separação. Testemunhas disseram, porém, que ele sempre se mostrou um pai amoroso, ainda que não morasse mais com eles. Sofia vivia com a mãe e o irmão em uma casa de Sete Lagoas.

No dia do crime, Augusto, que trabalhava como pintor, buscou a filha na escola e a levou para sua casa. Após amarrá-la a uma cadeira, ele começou um incêndio por volta das 16h desta terça-feira, deixando a edificação praticamente destruída. Como foi um homicídio seguido de suicídio, um inquério foi aberto com relação a esta segunda ocorrência, já que o autor do crime está morto. Os laudos serão, portanto, colocados juntos no relatório.

A mãe da criança não desconfiou que uma tragédia como essa pudesse acontecer porque o pai costumava tratar bem a menina e o garoto, que não estava com o pai e a irmã no momento do crime. De acordo com informações da delegacia, Augusto era usuário de cocaína, mas não havia registros de envolvimento em crimes, como tráfico de drogas. Não se sabe, contudo, o momento em que ele começou a fazer uso da substância.

A instituição de ensino onde a mãe da vítima trabalha emitiu uma nota de pesar na página do Facebook. "Os colaboradores e alunos da Faculdade Ciências da Vida e Instituto V receberam a notícia da morte trágica da criança Sofia Emanuele Costa, filha da funcionária Michelle Mendes Coelho. Aos familiares e amigos transmitimos nossos sinceros sentimentos", diz a publicação.





