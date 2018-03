Assalto a bancos com reféns deixa dois mortos e um ferido

Rio de Janeiro - Criminosos armados invadiram uma agência do banco Santander e fizeram clientes reféns, em Madureira, na Zona Norte do Rio, em uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira (2). Ainda não há informações sobre o número de reféns. De acordo com o 9º BPM (Rocha Miranda), durante uma troca de tiros entre os suspeitos e os seguranças da agência no momento da invasão, um dos suspeitos foi atingido e morreu. Dois clientes foram baleados e encaminhados ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um deles, o policial militar reformado Ubirajara Pereira dos Santos, não resistiu aos ferimentos e também morreu.

Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e trabalha no local para liberar os reféns. Um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM) dá apoio aéreo para as ações conduzidas pelo Bope.

Nas redes sociais, moradores e pessoas que passavam pela rua Maria Freitas, onde fica a agência, relataram ter ouvido tiros no local. Comerciantes da região fecharam as lojas por segurança.



Segundo Blaz, a polícia faz um cerco na região e já trabalha com familiares dos criminosos na negociação: "A ação no momento é de acalmar os animos".

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que pelo menos 20 pessoas são liberadas pelos criminosos.

A rua Maria de Freitas foi isolada para o trabalho da PM. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) orienta que os motoristas sigam pela Travessa Almerinda Freitas. O tráfego é lento na região.

Procurado pela reportagem, o Santander ainda não se pronunciou sobre o caso.





