Traficante do RJ conhecido como Satanás é preso no Espírito Santo

Espírito Santo — O traficante Welington Santos Vieira, mais conhecido pelo apelido "Satanás", foi preso na noite desta sexta-feira (2) na fronteira com o Espírito Santo. Foragido de Sergipe, o homem foi identificado pela Polícia Rodoviária Federal através da Operação Égide, que visa combater a fuga de criminosos do Rio de Janeiro para as áreas adjacentes.

Satanás entrava de táxi, no Espírito Santo, quando o carro foi abordado, no km 461 da BR-101, em Mimoso do Sul. Os policiais rodoviários federais afirmam que ele tentou enganar a abordagem dando nomes diferentes, mas não convenceu os agentes.

O traficante estava acompanhado por uma mulher. Os dois foram levados, ao lado do taxista, para o Departamento de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a PRF, o motorista do táxi e a mulher serão investigados. O táxi apreendido tem bandeira de Vitória. A polícia não informou qual facção Satanás faz parte.

O criminoso de 36 anos tem um mandado de prisão aberto em Sergipe por ter matado um capitão da Polícia Militar. O crime ocorreu em dezembro de 2017, em Areia Branca.





