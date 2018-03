Em ação da Polícia Civil e Militar traficantes são presos em Juriti-PA

Manaus - Na tarde da sexta-feira (2), foi presa uma perigosa quadrilha de traficantes, no município de Juruti, no Pará. A ação foi efetivada após denúncias anônimas e investigações conjuntas da inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado. De acordo com a investigação, a droga teria sido mandada pelo membro da facção Família do Norte (FDN), Rodolfo Barroso Martins, o “Gigante”, de 25 anos, para abastecer o Estado de Goiás.

O membro da facção criminosa foi apontado como mandante da morte do policial militar Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, encontrado com 16 facadas e enterrado na invasão Buritizal, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Com isso, são suspeitos do crime, Mychelli dos Santos Batalha, que estava portando uma mochila e uma mala com 3 pacote de maconha. A partir da prisão, em nova diligência, policiais também prenderam Israel Lima Caetano, Rodrigo Gomes de Souza e Maria da Conceição Toscano da Silva. Todos em posse de um pacote de maconha.

A prisão foi efetuada na rua Barão, do município paraense.





