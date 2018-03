Sob efeito de drogas, homem mata pais a facadas em sítio da família

O suspeito tem um vasto histórico de internações por abuso de drogas | Foto: Divulgação

Glória d'Oeste - Um homem de 35 anos foi preso por duplo homicídio dos pais. O crime teria ocorrido em um sítio, em Glória d'Oeste, município de Mato Grosso, na tarde desta segunda-feira (5). O suspeito tem um vasto histórico de internações por abuso de drogas e, no momento da prisão, foi encontrado em uma unidade de atendimento médico - onde levou os corpos dos pais transportados em uma caminhonete. Ele apresentava alterações no modo de falar, o que indicava o uso excessivo de entorpecentes, além de versões conflitantes sobre as mortes.



A perícia aponta que o homem desferiu ao menos 12 facadas no pai, um investigador aposentado de 64 anos e três facadas na mãe. Ele foi autuado em flagrante, pela Polícia Judiciária Civil de Porto Espiridião, nesta terça-feira (6), por duplo homicídio qualificado.

“Por todas as circunstâncias apuradas até o momento fica evidente a autoria do crime. Tudo indica que o suspeito tenha inclusive escondido as armas (de posse legal do pai) para dificultar provável reação da vítima. Foram realizados exames periciais que serão confrontados com todo o material já levantado pela equipe da Polícia Civil”, explica o delegado de polícia Gutemberg de Lucena Almeida, que vai representar pela conversão do flagrante em prisão temporária.

O policial aposentado trabalhou por décadas em região de fronteira. O corpo dele e da esposa, assim que liberados pela Perícia, serão encaminhados para velório e enterro na cidade de Mirassol d’Oeste.

Edição: Isac Sharlon

