Pai de santo é procurado por estuprar filha, enteada e sobrinho

Caixa D'água - Um pai de santo de 35 anos é investigado por supostamente violentar sexualmente o sobrinho de 14 anos, a enteada de 13 anos e a própria filha de 5 anos. Ele morava há 11 anos com a mães das duas meninas e, segundo o delegado Eronides Meneses, os abusos acontecem desde 2016. Para proteger as crianças, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) não revelou a identidade do homem, que teve a prisão decretada em 2017.



Segundo a polícia, os crimes aconteciam sempre que a mulher saía de casa, em Olinda, bairro de Caixa D’água. O homem foi denunciado pela mulher em outubro do ano passado, após uma briga conjugal, quando ele afirmou que só mantinha o relacionamento para estar junto da enteada. Questionada pela mãe, a vítima e filha mais velha expôs, então, a violência. A mulher também constatou que a filha mais nova, fruto do relacionamento com o pai de santo, também foi abusada e reclamava de ardências na genitália. As investigações policiais apuram que um sobrinho do homem também foi abusado sexualmente.

“Ele ameaçou fazer um trabalho de macumba e matar toda a família se a criança de 13 anos contasse o que tinha acontecido”, afirmou o delegado. O padrasto também a obrigou a dizer que perdeu a virgindade com o namorado, e chegou a comprar pílula do dia seguinte para ela. “Ela estava muito traumatizada e tivemos que convencê-la de que a culpa não era dela”, contou Meneses sobre a menina mais velha.

O homem é procurado desde novembro, quando foi expedido um mandado de prisão em nome dele. No entanto, o único contato mais próximo do acusado foi uma ligação dele com a polícia, em que houve uma negociação para um comparecimento à delegacia, o que nunca ocorreu.

Edição: Isac Sharlon

