PF faz operação para investigar contratos da Usina de Belo Monte

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (9) a Operação Buona Fortuna, na 49ª fase da Lava Jato. Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná e de São Paulo - quatro de busca e apreensão em Curitiba, um de busca e apreensão no Guarujá (SP), um de busca e apreensão em Jundiaí (SP) e três de busca e apreensão em São Paulo.

As investigações feitas até agora identificaram práticas semelhantes às de outras fases da Operação Lava Jato, que consistiam no pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos por parte de consórcio de empreiteiras diretamente interessado nos contratos de construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Os mandados judiciais foram expedidos pelo juízo titular da 13ª Vara Federal de Curitiba.



Uma entrevista coletiva, com maiores esclarecimentos sobre a operação, será dada às 10h, no auditório da PF na capital paranaense, por representantes da Polícia Federal, do Ministério Público e da Receita Federal.

Alvos

Um dos alvos da operação é a casa do ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento e ex-deputado federal, Antônio Delfim Netto. o ex-parlamentar é suspeito de receber 10% dos valores que as empresas teriam pago para serem beneficiados pelo contrato. Os outros 90% seriam divididos entre os partidos PMDB e PT.

O nome de Delfim Netto foi dito por Flário Barra, ex-executivo da Andrade Gutierrez, durante a delação premiada. O delator afirmou ter pago R$ 15 milhões ao político. Nesta sexta, o Ministério Público Federal (MPF) relatou ter rastreado valores superiores a R$ 4 milhões.



O dinheiro pago a Delfim Netto foi uma forma de agradecimento por sua atuação na montagem do consórcio de empresas, disse o ex-executivo da Andrade Gutierrez em sua delação. O valor foi depositado utilizando contratos fictícios de empresas de um sobrinho do político, Luiz Apollonio Neto.

Na época, o advogado Maurício Leite declarou que Delfim Netto sempre prestou consultoria e recolheu todos os impostos de acordo com a lei.



