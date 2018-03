Vítima de violência, mulher faz festa após esposo morrer atropelado

Santo Antônio de Jesus - A dona de casa Joélia dos Santos Souza, de 47 anos, deu uma festa em comemoração a morte do marido. O homem morreu atropelado após tentar atravessar uma rua, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia.

A esposa, que era agredida diariamente, ficou aliviada com a morte do agressor, por isso, decidiu dar uma festa para comemorar a nova fase da vida.

Em uma entrevista, a um veículo de comunicação local, a dona de casa conta, sorrindo, que fez uma festa quando recebeu a notícia. Ao ser questionada sobre o motivo que tinha para comemorar, apesar da perda, Joélia explicou que apanhava constantemente do ex-esposo. “Ele (o marido) me batia muito quando era vivo. Então, comprei uma caixa de cerveja, liguei o som e fiz uma festa”, diz, complementando que ouviu vários ritmos, inclusive lambada.

Joélia estava aliviada com a morte do agressor. “Estou feliz, não apanho mais dele”, completa. A dona de casa tem sete netos e agora quer curtir a vida e ser feliz. Durante a entrevista, sorriu o tempo todo. A data em que o marido de Joélia morreu não foi informada.

Violência contra mulher

A baiana é apenas um número na estatística da violência contra a mulher. No Estado do Amazonas, a secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que de janeiro de 2017 a janeiro deste ano, 40.927 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Amazonas, uma média de 112 por dia.

Somente nos dois primeiros meses deste anos, segundo a delegada Débora Mafra, titular da DECCM, foram registrados mais de 2 mil Boletins de Ocorrências (BOs). Os crimes líderes de registros são: injúria, ameaça e lesão corporal.

Você pode ajudar a denunciar

A delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECCM), Débora Mafra, alerta que qualquer pessoa pode denunciar a ajudar uma mulher sair de um ciclo de violência. “Se você tem uma irmã, uma amiga ou uma vizinha que sofre algum tipo de violência, é só ligar para o 181 e denunciar. A polícia irá até ao local informado. Não precisa se identificar, faça uma denúncia anônima. Precisamos ajudar, pois algumas mulheres não têm forças”, alertou a delegada.

Edição: Mara Magalhães