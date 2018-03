Suspensão da venda de 44 planos de saúde começou a valer

Manaus - Começou a valer na sexta-feira (9) a determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que suspende a venda de 44 planos de saúde de 17 operadoras. A medida foi divulgada no último dia 2 de março, como parte dos resultados do novo ciclo do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, e protege aproximadamente 180,9 mil beneficiários. Esses usuários continuarão a ter assistência regular, mas as operadoras ficam impedidas de vender os planos para outros interessados até que comprovem a melhoria no atendimento.



Realizado a cada três meses, o monitoramento avalia as operadoras a partir das reclamações dos beneficiários relativas à cobertura assistencial como, por exemplo, negativas e demora no atendimento. Nesse ciclo, foram consideradas as demandas recebidas no 4º trimestre de 2017.

Leia também: Armadilha conheça alimentos que parecem saudáveis mas não são

A diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Karla Coelho, destaca que a medida tem como principal objetivo acompanhar a atuação das operadoras no tocante ao atendimento prestado aos beneficiários. "As operadoras suspensas só podem voltar a comercializar esses planos à medida em que houver melhoria no atendimento e acesso dos beneficiários às coberturas contratadas. É desta maneira que a agência atua na proteção do beneficiário de planos de saúde", explica.

Neste ciclo, houve a reativação de 20 planos de oito operadoras. A partir de sexta, portanto, esses produtos poderão ser comercializados novamente.

Reclamações

No trimestre compreendido entre outubro e dezembro de 2017, a ANS recebeu 15.487 reclamações de natureza assistencial através de seus canais de atendimento. Dessas, 13.898 foram consideradas para análise pelo Programa de Monitoramento. Houve exclusão de reclamação de operadoras que estão em processo de alienação de carteira e portabilidade especial ou extraordinária, cujos planos não podem ser comercializados em razão do processo de saída ordenada de empresa do mercado.

No período, 91,6% das queixas foram resolvidas pela mediação feita pela ANS via Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), garantindo resposta ao problema desses consumidores com agilidade.

Leia mais:

Maternidade Moura Tapajoz coleta de leite materno em domicílio

Estética vaginal novos tratamentos para área íntima feminina

A vida sexual dos homens após os 50