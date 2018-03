Ceará divulga nomes de sete mortos em ataques em Fortaleza

Brasília - A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará divulgou no sábado (10) a identidade das sete pessoas mortas em três ataques registrados no centro de Fortaleza, na noite de sexta (9).

José Gilmar Furtado de Oliveira Júnior (33); Antônio Igor Moreira e Silva e Joaquim Vieira de Lucena Neto foram mortos a tiros na Praça da Gentilândia, localizada próxima ao campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), no bairro Benfica.

Leia também: Noite de terror: sete pessoas são mortas em três ataques a tiros

Cercada por bares e restaurantes, a praça é frequentada por muitos jovens e estava cheia no momento em que os atiradores começaram a disparar. Nas redes sociais, testemunhas relatam momentos de pânico com pessoas feridas tentando se proteger, corre-corre, garrafas e copos espatifados pelo chão.

Outros dois ataques ocorreram no mesmo bairro Benfica. Na Vila Demétrio, foi morto Carlos Victor Meneses Barros (23). Já Pedro Braga Barroso Neto (22) foi baleado na Rua Joaquim Magalhães. Emilson Bandeira de Melo Júnior (27) e Adenilton da Silva Ferreira (24) morreram no Instituto Doutor José Frota (IJF) em decorrência dos ferimentos.

Segundo a secretaria estadual, as polícias Civil e Militar estão à procura dos criminosos. Testemunhas contaram aos policiais que os tiros foram disparados por homens a bordo de dois carros, quase que simultaneamente.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai apurar se há relação entre os casos. A suspeita inicial é de que as mortes podem estar associadas a uma rixa entre integrantes de torcidas organizadas ou à disputa entre facções criminosas.

Edição: Lívia Nadjanara

