À dentadas: mulher arranca dedo de namorado em revide à agressão

De acordo com a polícia, Rosely pode ser condenada até oito anos de prisão por lesão corporal gravíssima por ter arrancado parte de um membro da vítima. | Foto: Arquivo Pessoal

São Paulo - Uma mulher identificada como Rosely Raul,de 53 anos, foi presa na noite de sexta-feira (9) após arrancar com uma mordida a primeira falange do dedo anelar de seu namorado, o motorista Rui Almeida Silva, de 59 anos.

O caso aconteceu durante uma discussão na recepção de um hotel em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na noite de sexta-feira (9). De acordo com a polícia, Rosely pode ser condenada a até oito anos de prisão por lesão corporal gravíssima por ter arrancado parte de um membro da vítima.

Conforme o registro da ocorrência, a autônoma relatou aos policiais que seu namorado havia lhe dado um tapa no rosto ainda no quarto do hotel onde estavam hospedados. Porém, em seu depoimento, o homem negou ter batido em Rosely.

Rosely foi presa em flagrante ainda no hotel e encaminhada para a Delegacia-Sede de Praia Grande, onde permaneceu até sábado (10) aguardando pela audiência de custódia. Ela foi liberada e irá aguardar o andamento do processo em liberdade.

Entenda o caso

Conforme o boletim de ocorrência, a briga entre o casal teve início no quarto do hotel, localizado na Rua Primeiro de Maio, no bairro Vila Mirim. De acordo com a polícia, o casal era de São Paulo e estava passando férias na cidade.

Testemunhas também informaram a polícia ter ouvido a discussão do casal. Um funcionário do hotel subiu até o quarto para tentar amenizar a briga e convenceu o casal a descer até a recepção para conversar.

No local, Rosely e Raul continuaram a discutir e, de acordo com a polícia, em determinado momento, ele levantou a mão para a mulher, que mordeu o seu dedo. Com a mordida, Rosely arrancou a primeira falange do dedo anelar da mão esquerda do namorado.

