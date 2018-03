Polícia apreende em Barcelona 680 quilos de cocaína vinda do Brasil

A polícia espanhola apreendeu no porto de Barcelona um carregamento de 680 quilos de cocaína camuflada em um container de bobinas de papel transportado em um navio que saiu do Brasil.

Em colaboração com funcionários da Agência Tributária, os policiais inspecionaram vários containers até que encontraram a droga, disseram nesta segunda-feira (12) as autoridades. A informação é da Agência EFE.

A cocaína tinha entrado no porto de Barcelona através do método conhecido "rip off" ou "gancho cego", que consiste em camuflar a droga no interior de um container com mercadoria legal e declarada. Uma vez no porto, o grupo de narcotraficantes vinculado ao envio se encarrega de retirar o carregamento com cocaína.

A polícia investiga agora qual o grupo encarregado de enviar a droga e seus possíveis cúmplices, que deveriam retirá-la no porto de Barcelona.

