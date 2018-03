Grávida de cinco meses é encontrada morta dentro de casa

Rio de Janeiro - Identificada como Katyara Pereira da Silva, de 31 anos, uma mulher grávida de cinco meses foi encontrada morta, na manhã desta segunda-feira (12), dentro de casa na rua Diogo Moreira, no Parque São José, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A mulher foi encontrada por vizinhos depois que ouviram os gritos da filha da vítima. Katyara, segundo familiares, deixa duas filhas.

A mulher foi encontrada caída no chão com um saco plástico na boca. Katyara chegou a ser levada para o Hospital Municipal Doutor Moacir do Carmo, mas já estava morta. Testemunhas contaram aos agentes, que a filha da vítima estava no portão da casa, chorando e dizendo: "Minha mãe morreu". Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) iniciaram as investigações.

Leia também: Trabalhadores dos Correios entram em greve nesta segunda-feira (12)

Em seu perfil no Facebook, Katyara aparece em fotos segurando a barriga. Nas redes sociais, amigos fazem relatos revoltados com a brutalidade do assassinato. Segundo os relatos, Katyara teria sido espancada. "É muita violência nos últimos tempos. Só Jesus. Já estamos em oração por todos", postou um amigo.

"E como vou lá no mercado unidos e não te ver para perguntar sobre os produtos zero lactose, olhar e não ver seu sorriso lindo. pq?? Meu Deus cadê o amor pq fez isso. Duas vidas. Vai em paz minha linda já estou com saudades (sic)", postou uma amiga.

Casos

Katyara é a segunda mulher grávida a ser morta nesta segunda. Uma jovem de 21 anos grávida foi baleada na cabeça em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Dandara Helena Damasceno de Souza ainda foi socorrida para o Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas não resistiu ao ferimento.

A jovem passou por uma cesariana de emergência. De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, o estado do bebê é grave. De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, o estado do bebê é grave.





Leia mais:

Polícia apreende em Barcelona 680 quilos de cocaína vinda do Brasil

Em três meses, Amazonas bate recorde de esquartejamentos

Pai tenta estuprar filha em matagal e é agredido na Cidade de Deus