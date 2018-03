Dupla de irmãos assassina dois irmãos a tiros e facadas

Irmãos Paulo Rogério da Silva, 31 anos, e João Pedro Mercado, 24 anos, são suspeitos de cometerem o crime | Foto: Reprodução/Facebook

Corumbá - A Polícia Civil investiga o duplo homicídio dos irmãos Wildon Ribeiro, de 49 anos, e Johnny Ribeiro Salas, de 46 anos, ocorrido na madrugada do último domingo (11). As vítimas foram mortas a tiros e facadas e os principais suspeitos são dois irmãos identificados como Paulo Rogério da Silva, de 31 anos, e João Pedro Mercado, de 24 anos. O crime ocorreu em Corumbá (distante 419 km de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul).

Os autores do crime foram identificados após buscarem atendimento em uma unidade de saúde do município. Um dos irmãos está internado sob custódia na Santa Casa de Corumbá, já o outro foi preso e levado para a 1ª Delegacia de Polícia.

Leia também: Homem presencia traição e mata amante da esposa no Jorge Teixeira

Para o delegado que acompanha o caso, Sam Ricardo Suzumura, João confessou o crime. “Ele disse que matou o Wilson a facadas e atropelou Jhonnie com o próprio carro da vítima”.

Os crimes ocorrem após os quatro irmãos terem um desentendimento por conta de uma brincadeira relacionada ao troco de um lanche. Paulo teria ido até à casa e retornado com um revólver, que utilizou para fazer ameaças. Após isso, ele foi embora com o irmão João Pedro, porém Wilson e Johnny, também armados, seguiram a dupla até à rua Marechal Floriano, no bairro Nova Corumbá, onde o crime ocorreu.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Dois homens são presos em operação no Centro de Manaus

Motoqueiro fica gravemente ferido em acidente de trânsito no São Jorge

Noite de terror: sete pessoas são mortas em três ataques a tiros