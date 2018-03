Sargento da PM mata esposa a tiros, deixa filha ferida e se suicida

A polícia investiga se a bala que atingiu a menina foi ou não acidental e as circunstâncias do crime | Foto: Reprodução Internet

Taboão da Serra - Um sargento da Polícia Militar (PM) atirou contra a esposa e se suicidou em seguida no apartamento da família que fica em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira (14).

Antônio Carlos Sassá dos Santos era sargento do 1º Batalhão de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. A esposa foi identificada como Rose Adriana Lemes dos Santos.

Ainda segundo a polícia, a filha do casal, de 9 anos, foi ferida no rosto e encaminhada ao Hospital Geral de Pirajussara. Após a tragédia familiar, ela correu em direção à rua gritando que os pais tinham sido baleados.

Leia também: Dupla de irmãos assassina dois irmãos a tiros e facadas

A polícia investiga se a bala que atingiu a menina foi ou não acidental e as circunstâncias do crime. A ocorrência foi encaminhada ao 1º DP de Taboão da Serra.

Veja a nota da PM:

"A Polícia Militar lamenta profundamente o fato ocorrido na manhã dessa quarta-feira (14), na qual foi acionada para atendimento de ocorrência de disparos de arma de fogo na Estrada São Francisco, em Taboão da Serra. No interior de um apartamento, foi constatado a morte de duas pessoas, do sargento A.C.S.S. pertencente ao 1º BPM/M e de sua esposa. A filha do casal de nove anos de idade, foi ferida por disparos de arma de fogo na região da boca e dos braços, sendo socorrida ao PS do Hospital Geral de Pirajussara.

Preliminarmente tem-se que após uma briga, o autor efetuou disparos na direção de sua esposa, da filha e se suicidou. A Ocorrência está sendo apresentada no 1º DP de Taboão da Serra."

Leia mais

Grávida de cinco meses é encontrada morta dentro de casa

Policial pode ter sido morto por PM 'amigo' por não aceitar propina

Confronto entre traficantes e policiais deixa um suspeito morto