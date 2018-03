URGENTE: Vereadora do PSOL é baleada e morre após intenso tiroteio

Rio de Janeiro - A vereadora Marielle Franco (PSOL) foi morta, na noite desta quarta-feira (14), a tiros na rua Joaquim Palhares, no Estácio, no Estado do Rio. O motorista que estava com ela também foi morto na ação. Ela também estava acompanhada da assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu.

Segundo as primeiras informações da PM, bandidos em um carro emparelharam ao lado do veículo onde estava a vereadora e dispararam. Eles fugiram sem levar nada. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH).

A infomação foi confirmada pelo vereador Tarcísio Motta (PSOL). Segundo informações do 4º BP, de São Cristovão, agentes da unidade foram acionados para uma ocorrência de roubo de carro com morte na esquina das ruas Joaquim Palhares com João Paulo I, no Estácio. "Estamos tão atordoados quanto vocês. Não sabemos o que aconteceu. Ela estava em um evento na Lapa", afirmou o vereador.

Evento foi transmitido via Facebook, ao vivo. | Foto: Reprodução

Marielle tinha acabado de sair de um evento chamado "Jovens Negras Movendo as Estruturas", na Lapa. Ela foi a quinta vereadora mais votada do Rio nas eleições de 2016.

Mestrado sobre UPP

A vereadora se formou pela PUC-Rio, e fez um mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com o tema: “UPP: a redução da favela a três letras”.

Marielle trabalhou em organizões como a Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré (Ceasm). Coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), ao lado de Marcelo Freixo.

Em 2005, uma de suas amigas mais próximas morreu, vítima de bala perdida, durante um tiroteio entre policiais e traficantes na Maré. O episódio impulsionou seu engajamento na defesa dos direitos humanos e contra ações violentas nas favelas.

Um ano depois, ela fez campanha para Marcelo Freixo se tornar deputado estadual e, desde então, é sua assessora parlamentar. Na Zona Sul, Marielle esteve entre os cinco candidatos mais votados em quase todos os bairros (no Jardim Botânico, foi a segunda). Na zona eleitoral da Maré, foi a quinta.





