Marido de funkeira é fuzilado em estacionamento de restaurante

Rio de Janeiro - Outras duas pessoas foram assassinadas na noite de quarta-feira (14) no Rio de Janeiro, além da vereadora Marielle Franco (PSOL). Um homem identificado como Marcelo Diotti da Mata foi assassinado no estacionamento do restaurante Outback, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

A vítima era marido da MC Samantha, ex- mulher de Cristiano Girão, que é apontado com o chefe da milícia em uma região de Jacarepaguá, também na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, Diotti foi morto com tiros de fuzil e a polícia investiga se o crime foi encomendado.

No ano passado, o casal já havia sido alvo de um atentado ao deixar uma festa em Jacarepaguá. Na época, Samantha atribuiu a autoria do ataque ao seu ex-marido. Segundo a funkeira, o ex companheiro queria se vingar, depois que ela entrou com processo na Justiça pedindo pensão alimentícia para a filha.

Diotti foi morto com tiros de fuzil e a polícia investiga se o crime foi encomendado | Foto: Divulgação

Ele foi vereador do Rio e perdeu o mandato em 2010 por envolvimento com a milícia. Cumprindo pena em liberdade condicional, Girão já teve 13 passagens pela polícia por furto, crime eleitoral, corrupção, lesão corporal, ameaça e homicídio.



Vereadora assassinada

A vereadora Marielle Franco (PSOL) foi morta, na noite desta quarta-feira (14), a tiros na rua Joaquim Palhares, no Estácio, no Estado do Rio. O motorista que estava com ela também foi morto na ação. Ela também estava acompanhada da assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu.

Segundo as primeiras informações da PM, bandidos em um carro emparelharam ao lado do veículo onde estava a vereadora e dispararam. Eles fugiram sem levar nada. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH).

A informação foi confirmada pelo vereador Tarcísio Motta (PSOL). Segundo informações do 4º BP, de São Cristovão, agentes da unidade foram acionados para uma ocorrência de roubo de carro com morte na esquina das ruas Joaquim Palhares com João Paulo I, no Estácio. "Estamos tão atordoados quanto vocês. Não sabemos o que aconteceu. Ela estava em um evento na Lapa", afirmou o vereador.

