Policial militar sofre tentativa de assalto, reage e filha é baleada

Rio de Janeiro - Um suspeito morreu e uma pessoa ficou ferida em uma tentativa de assalto na rua Itapuca, em Thomas Coelho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu no último sábado (17). No momento da ação criminosa, um policial militar que estava no veículo com a filha foi abordado por criminosos que queriam roubar o carro.

Conforme investigações da Polícia Civil do Estado do Rio, o policial militar reagiu ao assalto. Houve troca de tiros e durante o confronto, um homem suspeito acabou sendo morto. A filha do PM também foi atingida e levada para o Hospital de Bonsucesso.

Uma testemunhas que preferiu não se identificar disse que ficou assustada ao ouvir o barulho dos tiros. "Estamos vivendo uma onda de violência enorme no Rio de Janeiro e qualquer tiroteio já ficamos em pânico porque você não sabe quem pode ser a próxima vítima", lamentou a testemunha.

Protesto na Maré

Moradores da Favela da Maré fizeram na tarde deste domingo (18) um protesto contra a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes. Centenas de pessoas saíram da Vila do Pinheiro e seguiram pela Linha Amarela e avenida Brasil.

Com o apoio de um carro de som, carregando faixas e cartazes, vestindo camisetas estampadas com o rosto de Marielle, os moradores se juntaram a centenas de pessoas vindas de outros bairros.

Marielle foi assassinada na noite de quarta-feira com quatro tiros na cabeça, quando ia para casa no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, retornando de um evento ligado ao movimento negro, na Lapa. A parlamentar viajava no banco de trás do carro, quando os criminosos emparelharam com o carro da vítima e atiraram nove vezes. Além da vereadora, também morreu no ataque Anderson Gomes, que trabalhava como motorista para o aplicativo Uber e prestava serviços eventuais para Marielle. Uma assessora que também estava no carro sobreviveu ao ataque.





