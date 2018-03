Bebê sobrevive após ser jogado de ponte pela própria mãe

O bebê tem apenas setes meses e não sofreu nenhuma fratura | Foto: Reprodução

São Luiz (MA) - Um bebê de 7 meses sobreviveu após ser arremessado pela própria mãe da ponte José Sarney, de aproximadamente 30 metros, em São Luiz do Maranhão, nesse domingo (18). A queda do bebê foi amortecida por uma poça de lama. A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Socorrão 1, onde passou por vários procedimentos que não apontaram fraturas.

“Um milagre”. Assim o médico que atendeu um bebê com cerca de 7 meses descreveu suas condições físicas. A mãe da criança foi presa horas depois.“Naquela hora, Deus colocou a mão sobre aquela criança e a salvou. E como havia pessoas que viram a cena e logo procuraram ajuda, evitou-se que a maré enchesse e a levasse", contou o diretor do hospital, Rafael Coringa, em entrevista a um canal de TV local.

A mãe da criança, Karla Regina Mendes Pereira, 23, foi presa em flagrante. Ela deve responder pelo crime de tentativa de homicídio. Em depoimento, segundo a polícia, ela alegou que tem problemas mentais.

A Polícia Civil investiga a morte do estudante Carlos Eduardo da Silva Martins, de 13 anos, ocorrida na noite deste domingo (18), por estrangulamento. O padrasto do adolescente, Naldo da Silva e Silva, de 35 anos, foi preso suspeito de ter cometido o crime.

O suspeito alega que o adolescente se suicidou em uma rede. Porém, testemunhas informaram que, por volta das 19h, a vítima e o padrasto foram vistos brigando dentro da casa onde moravam, na rua Beira Alta, beco São Francisco, bairro Mauazinho, Zona Leste da capital.

O crime aconteceu no dia do aniversário da mãe da vítima. A mulher estava em uma igreja com os dois filhos mais novos e foi avisada por uma amiga que o adolescente estava passando mal em casa. O padrasto do menino foi preso e levado para à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca).

