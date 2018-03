PM que matou filha acidentalmente é morto com tiros na cabeça

Rio de Janeiro - O policial militar Luciano Batista Coelho, do 25º BPM (Cabo Frio), foi morto na noite desta quarta-feira (21), no Largo Santo Antônio, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. O cabo foi atingido na cabeça por volta das 19h por quatro criminosos, que roubaram a arma do policial antes da fuga.

Policiais do 25º BPM foram acionados para o local, mas já encontraram Luciano sem vida. Os policias estão em busca dos envolvidos no assassinato.

PM morto no Rio. | Foto: Reprodução

Acidente fatal

O PM matou a própria filha, de 11 meses, em fevereiro de 2015, com um disparo acidental, em São Pedro da Aldeia, também na Região dos Lagos. Segundo a polícia, o PM estava limpando um revólver calibre 38, que disparou e atingiu a cabeça da menina.

A criança, identificada como Eloá, chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu.





