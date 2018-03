Morador de rua é morto com 12 perfurações e pauladas

Belo Horizonte (MG) - Na madrugada desta quinta-feira (22), um homem foi agredido e morto enquanto dormia sob um viaduto no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi encontrado com 12 perfurações e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com relatos de testemunhas às autoridades, a vítima foi espancada com um pedaço de madeira e golpeada diversas vezes com um "objeto perfurante".

Um suspeito de 38 anos foi preso, e um adolescente de 17 anos foi apreendido e levado para a Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (DOPCAD). Eles foram reconhecidos por pessoas que disseram ter testemunhado toda a violência.

Os policiais encontraram a vítima por volta das 4h da madrugada, no cruzamento entre a avenida Olegário Maciel e a rua Paulo de Frontin. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a socorrê-lo, mas o homem não resistiu. Encontrado sem documentos, ele ainda não foi identificado.

Enquanto os socorristas tentavam salvar a vítima, os policiais militares percorreram a região, seguindo as marcas de sangue deixadas no chão. Quando chegaram na altura do viaduto, na Rua Acre, onde ele dormia, conversaram com pessoas que presenciaram toda a ação. Foi graças aos relatos dessas testemunhas que os agentes localizaram os suspeitos. Segundo informações, eles estavam acompanhados por uma mulher, ainda não localizada.

A PM informou que o homem sofreu duas perfurações no tórax, três no queixo, duas no lado direito da face, uma na orelha direita, uma no antebraço direito, duas no dorso da mão direita e uma na esquerda. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).





