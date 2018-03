Produtor musical e ex-jurado Carlos Eduardo Miranda morre em SP

São Paulo - O produtor musical e ex-jurado de programas como Ídolos e Astros, ambos do SBT, Carlos Eduardo Miranda morreu aos 56 anos na noite desta quinta-feira (22),

em São Paulo, informou a RedeTV. Além de importante produtor musical, o gaúcho foi polêmico jurado no programa "Ídolos".

Miranda nasceu em Porto Alegre e ganhou destaque na década de 1980. Ele trabalhou com bandas importantes do cenário do rock nacional como Skank, Raimundos e O Rappa.

