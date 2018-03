Escuta flagra compra de carros com desvio de dízimo por padre

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) interceptou uma ligação do padre Moacyr Santana, pároco da Catedral Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Formosa, no Estado de Goiás, para o empresário Antônio Rubens confirmando se a compra de carros havia dado certo. Além dos dois, mais quatro padres, o bispo Dom José Ronaldo e um empresário estão presos suspeitos de participar do esquema que pode ter desviado R$ 2 milhões de dízimos e doações.

“Ainda bem que os carro pagou direitinho, né Rubinho? (sic)”, questiona o padre na ligação. Em seguida, o empresário concorda.

As escutas telefônicas autorizadas pela Justiça ainda apontam que o grupo comprou uma fazenda de criação de gado e uma casa lotérica com dinheiro desviado de dízimos e doações. Na decisão que determinou as prisões temporárias, o juiz disse haver indícios de que o dinheiro era usado para despesas pessoais e que carros da Diocese de Formosa eram usados com fins particulares.

O grupo está no presídio de Formosa desde segunda-feira (19), após o Ministério Público deflagrar a Operação Caifás. Na sexta-feira (24), o juiz Fernando Oliveira Samuel acolheu a denúncia dos promotores e decidiu manter presos o bispo de Formosa, Dom José Ronaldo, o vigário-geral e segundo na hierarquia de Formosa, monsenhor Epitácio Cardozo Pereira; o juiz eclesiástico Tiago Wenceslau; os padres Moacyr Santana, Mário Vieira de Brito, Waldoson José de Melo; e os empresários e supostos laranjas, Antônio Rubens Ferreira e Pedro Henrique Costa Augusto.

Investigação

As investigações começaram no ano passado, após denúncias de fiéis. Eles afirmaram que as despesas da casa episcopal subiram de R$ 5 mil para R$ 35 mil desde a chegada do bispo Dom José Ronaldo. Na ocasião, o clérigo negou haver irregularidades nas contas da Diocese de Formosa.

Segundo a investigação, o grupo se apropriava de dinheiro oriundo de dízimos, doações, arrecadações de festas realizadas por fiéis e taxas de eventos como batismos e casamentos. O bispo Dom José Ronaldo sempre negou as acusações.

Os presos estão em celas isoladas no presídio de Formosa, com direito a até duas horas por dia de banho de sol e chuveiro sem eletricidade.

Versão dos acusados

Na quinta-feira (22), os promotores encerram a fase de oitivas. Eles colheram os depoimentos do bispo, do monsenhor e juiz eclesiástico. O órgão disse que, por enquanto, não vai divulgar o teor dos relatos por pedido da defesa dos detidos.

Anteriormente, outros padres tinham dito que eram coagidos pelo bispo a compactuar com as irregularidades. O promotor Douglas Chegury já havia dito que os depoimentos eram "contraditórios" e cheios de justificativas "absurdas".





