Militar do Exército é suspeito de estuprar menino de 11 anos

Peruíbe (SP) - Suspeito de estuprar um menino de 11 anos, um militar do Exército, de 19 anos, foi detido em Peruíbe, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu há cerca de dez dias, de acordo com a Polícia Civil (PC), mas o jovem só foi reconhecido pela vítima e denunciado no sábado (24).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu no momento em que o menino voltava para casa do Ginásio de Esportes da cidade, onde praticou exercícios físicos. Ele foi abordado no meio do caminho e levado para um matagal, onde o suspeito praticou o abuso. O militar ainda teria torcido o braço da vítima, antes de abandoná-la no local.

Após o estupro, o menino passou mal, foi socorrido e levado ao pronto-socorro da cidade, onde foi constatado o abuso. Ele descreveu para os pais o autor do crime e informou o tipo de mochila que ele usava. Ao avistarem um suspeito com as mesmas características, os pais da vítima acionaram a polícia.

Por meio das câmeras de monitoramento do bairro, equipes conseguiram localizar o suspeito na Praça Melvin Jones. Viaturas da PM e de agente do Trânsito do município realizaram o cerco e detiveram o suspeito, que foi levado para a Delegacia Sede de Peruíbe. No distrito, ele foi reconhecido pela vítima. O militar, no entanto, nega que tenha cometido o crime.

Por não ter ocorrido flagrante, o jovem foi solto, mas será indiciado. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia realizará uma investigação para comprovar ou não seu envolvimento no crime.

A Divisão de Relações com a Mídia do Exército Brasileiro informou que vai acompanhar a investigação da Polícia Civil e as decisões da justiça para decidir o futuro do atirador do Tiro de Guerra. A identidade do suspeito não foi divulgada. Conforme a Polícia Civil, até a tarde deste domingo, 25, ele não tinha constituído advogado para acompanhar a investigação.





