Polícia conclui inquérito de 'Chacina da Uber' com triplo homicídio

Goiânia - Nesta terça-feira (27) será apresentada a conclusão do caso que ficou conhecido como "Chacina da Uber", onde seis pessoas, que ocupavam um veículo - cujo o motorista prestava serviços à empresa de transporte público - foram encurraladas por criminosos em dois carros, que atiraram várias vezes matando três pessoas e ferindo outra com dez tiros. Duas vítimas conseguiram escapar ilesas (sem ferimentos). O caso ocorreu no dia 1º de maio de 2017 no Setor 14 Bis, em Goiânia, capital de Goiás (GO).



Entre as vítimas fatais está o motorista Wilther Douglas Dantas Leitão e os passageiros Murilo de Sousa Santana e Taynan Pereira da Silva, que morreram na hora. Já a passageira Gabriela Sousa Paslandim foi atingida por cerca de dez disparos, porém sobreviveu. Entre os sobreviventes está Leandro da Silva Lima e Patrícia Raquel Gomes, que conseguiram escapar sem ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás, os autores do crime são ligados a detentos da Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia, membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), e cometeram o crime sob ordens do preso identificado como Cleidson de Santana Lopes, vulgo “Maninho”, um dos líderes da "Ala B", da unidade prisional.

As vítimas faziam parte de organização criminosa autointitulada “Conexão Jamaica”, conhecida pejorativamente no mundo do crime como “Ladrões de Boca”, que possuíam como modo de atuação o roubo de drogas de outros traficantes.

Sete dias antes da chacina, a quadrilha teria roubado uma carga de entorpecentes de “Maninho”. Diante disso, os autores resolveram armar uma emboscada contra as vítimas, simulando o interesse em vender drogas. Leandro da Silva Lima conseguiu fugir, contudo foi morto quatro dias depois, em Aparecida de Goiânia, pelos mesmos autores.

Wilther Douglas Dantas Leitão, embora também usasse o veículo para serviços de Uber, não estava em corrida e era envolvido no mundo do crime, sendo normalmente a pessoa que dirigia nas ações criminosas do grupo.

Os autores da chacina chegaram a comemorar a morte do grupo com montagens e exibições das armas utilizadas no crime e outras roubadas das vítimas.

Edição: Isac Sharlon

