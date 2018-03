Sabin é eleita pelo segundo ano a melhor empresa para mulher trabalhar

Manaus - Em uma pesquisa recente, o IBGE revelou que a participação das mulheres em cargos gerenciais vem caindo a cada ano. Em 2016, apenas 37,8% dos cargos gerenciais eram ocupados por mulheres e, em 2015, 39,5%. Na contramão desse índice, com 74% de sua liderança composta por mulheres, o Sabin Medicina Diagnóstica acaba de receber, pela segunda vez consecutiva, o prêmio de Melhor Empresa para Mulher Trabalhar, do Instituto Great Place To Work (GPTW Mulher), por incentivar a presença feminina em cargos de chefia e por aumentar as oportunidades de carreira das profissionais.

Fundado há 34 anos, por duas mulheres e com uma presidente executiva, o Sabin venceu na categoria Grandes Empresas nos últimos dois anos. Para Lídia Abdalla, presidente executiva do Sabin Medicina Diagnóstica, estimular a diversidade não é só uma questão de oferecer oportunidades iguais a todos na empresa. “Promover a equidade é uma forma de incentivar a inovação e a produtividade. Buscamos novas ideias, novas experiências e, para isso, temos políticas e programas de desenvolvimento , carreira que garante a meritocracia independentemente de gênero", disse.

Em 2016, além de ter sido premiado pelo GPTW Mulher, o Sabin também se tornou signatário dos 7 Princípios de Empoderamento das Mulheres, estabelecido pela ONU Mulheres, sendo um deles o tratamento de todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação. Para manter a diversidade, o Sabin promove ações para incentivar a mulher no mercado.

A empresa, por exemplo, auxilia os colaboradores na compra de material escolar de seus filhos recolhendo as listas e negociando descontos com os fornecedores. Além disso, a empresa oferece o auxílio de um salário mínimo para a compra do enxoval do bebê e realiza o Programa Gestação, que orienta sobre pré-natal, alimentação e cuidados com a saúde da gestante.





