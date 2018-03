Criança de 2 anos é atacada por três cachorros e tem rosto desfigurado

Boa Vista (RR) - Após ser atacada por três cães sem raça definida, uma menina de apenas 2 anos teve o rosto desfigurado devido às mordidas. Ela está internada no hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista, Roraima, e tem se recuperado bem dos ferimentos. A menina sofreu ainda um fratura no braço e teve três dentes quebrados durante o ataque. O caso ocorreu na segunda-feira (28).

Familiares da vítima informaram que a menina levou 28 pontos em um ferimento do rosto. “Ela teve três dentes quebrados, o braço esquerdo fraturado em duas partes, ferimentos na cabeça, língua e ainda no céu da boca", afirma.

Como mora no interior com a mãe e teve de ser trazida às pressas para a capital, a menina chegou a Boa Vista sem nada. A tia publicou um vídeo no Facebook relatando a situação e pedindo ajuda com doações de roupas e fraldas e até esta quarta a postagem estava com mais de 14 mil visualizações e 544 compartilhamentos.

Quem tiver interesse em ajudar por entrar em contato com familiares por meio do telefone (95) 99116-7165.





