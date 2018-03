São Paulo enfrenta chuva e entra em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde de hoje (30). Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), no momento as regiões da Zona Sul, Sudeste e Marginal Tietê estão em estado de atenção.

A Capital paulista iniciou à tarde com temperaturas elevadas, com combinação do forte calor, e entrada da brisa marítima proporcionou a formação de fortes núcleos convectivos principalmente na Zona Sul.

Conforme imagens do radar meteorológico, a chuva é forte com potencial para queda de granizo, principalmente entre os bairros do Mboi Mirim, Capela do Socorro e Santo Amaro. Segundo a equipe de meteorologia do CGE, o deslocamento das instabilidades é quase nulo. A previsão para os próximos dias é sol e calor, com pancadas isoladas de chuva no final da tarde.





