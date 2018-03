Narcotraficante 'Índio' é abatido por atirador do Exército Colombiano

Manaus - O serviço de inteligência policial da Colômbia deu as coordenadas do esconderijo onde o terceiro no comando da facção criminosa Golfo do Clã, estava escondido. Manuel Meza, o "Índio", 49 anos, era um dos narcotraficantes mais procurados daquele país. Ele estava em uma fazenda no município de Montelíbano (Córdoba), com licor e comida importada, de onde ele articulou diversos crimes. O homem foi morto por um atirador de elite do Exército colombiano na última quarta-feira (28). As informações são do Portal Colombiano El Comércio.

"As coisas estão difíceis por aqui, esses caras, esses agentes (...) apareceram em todos os lugares, mas nós lhes demos velas e assustamos". Esta é uma das últimas mensagens enviadas aos seus superiores.

Desde terça-feira (27), policiais da inteligência localizaram a fazenda onde ele estava escondido e continuaram a articular as remessas de cocaína enviadas para a Europa e os Estados Unidos. De fato, foi ele quem irrigou recursos para o chefe daquela organização, identificado como Dairo Antonio Úsuga, também conhecido como "Otoniel", e o segundo no comando, Carlos Moreno, conhecido como "Nicolás".



Operação Moriah



Oficiais infiltrados da polícia conseguiram fotografar um dos refúgios de Manuel.. E depois de várias interceptações de comunicações e verificações de campo, eles obtiveram as coordenadas exatas do lugar onde ele planejava passar a Semana Santa.

Esconderijo ficava em uma fazenda regada de mordomias, apesar do aspecto irregular. | Foto: Reprodução

"A operação envolveu seis grupos de forças especiais de exército por cerca de 12 dias infiltrados na mata. Houve um ataque de meia hora. Seis helicópteros da Força Aérea e da polícia cobriram as tropas terrestres. A operação foi perfeita", disse o general Jorge Mora, chefe da Força do Exército.

"Otoniel" e "Nicolás"



Em menos de seis meses, "Otoniel", o chefe do Clã do Golfo, ficou sem três de seus cinco homens mais confiáveis. O "Capo", cujo nome verdadeiro é Dayro Antonio Úsuga, representa a terceira geração de chefes daquela facção, que ainda é a mais perigosa do país. Tem cerca de 1.500 criminosos que têm presença nos principais enclaves de cultivo de coca e nas áreas de embarque de drogas.

A quadrilha foi uma das fortalezas criminosas que permaneceram após a desmobilização paramilitar de doze anos atrás. Seus cérebros eram Vicente Castaño (desaparecido depois de uma vingança paramilitar em 2007) e "Don Mario", capturado em 2009. Com os fundadores fora do jogo, Juan de Dios Úsuga, o "Giovanni", irmão de "Otoniel", foi assassinado em uma operação policial em 2012.

Desde então, Giovanni está no comando. Após a morte de seu chefe militar, o temido "Gavilán", em setembro do ano passado, Capo entrou em comunicação com o governo e anunciou sua intenção de se submeter à Justiça, etapa supostamente ligada à aprovação de um governo.

Recompensas

Para Otoniel duas recompensas são pagas: uma de 3.000 milhões de pesos e outra de 5 milhões de dólares, a última da DEA. Para Nicolás, seu segundo, e como ele, também desmobilizado da Autodefesa da Colômbia (Auc), há 500 milhões de pesos de recompensa. Atrás deles estão pelo menos 2 mil homens da Força Pública reunidos na Operação Agamenon 2.