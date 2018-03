Grupo de WhatsApp é acusado de estimular suicídio entre adolescentes

Goiânia (GO) - Quando o adolescente Higor Pires Moreira, de 15 anos, cometeu suicídio na capital goiana, a polícia local não imaginava que sua morte poderia estar ligada ao suicídio de outros dois adolescentes de Goiânia. No último dia 15, um outro jovem decidiu procurar a delegada Sabrina Lelis para prestar um depoimento um tanto chocante. Segundo ele, os jovens participavam de um grupo no WhatsApp que estimulava e desafiava outros adolescentes a cometerem suicídio.

Maiko Alves Jorge, de 18 anos, contou à polícia como ele e Higor participavam de um grupo na rede social Whatsapp chamado "The H4ters" (traduzido do inglês como "Os Odiadores"). De acordo com ele, o objetivo do grupo era de incentivar e desafiar seus integrantes, em sua maioria adolescentes, a tirar a própria vida.

Segundo depoimento da família, o comportamento de Higor havia mudado nos últimos meses. O adolescente passava horas no computador ou celular e não queria mais sair de casa. Na tarde do dia 21 de fevereiro, o jovem pediu aos pais para faltar à aula de inglês. A mãe notou que Higor aparentava estar tonto e cambaleante. Em seguida, ela encontrou seis cartelas de remédio vazias, mas Higor já havia saído de casa. Cerca de 24 horas depois, o adolescente foi encontrado enforcado na casa vizinha, que estava desocupada.

As investigações seguem em curso para identificar os participantes e administradores do grupo. Os apelidos utilizados pelos "donos" do grupo são Igor Akbar, Emerson Akbar, Gabriela Akbar e Saymon Akbar.





