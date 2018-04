Justiça multa Facebook em milhões por investigação na 'Maus Caminhos'

Procurado, o Facebook afirmou que respeita a Justiça brasileira e coopera com autoridades | Foto: Divulgação

Manaus - A pedido do Ministério Público Federal (MPF) do Amazonas, a Justiça Federal multou a operação brasileira do Facebook em R$ 111,7 milhões por descumprir uma ordem judicial de quebra de sigilo de informações de perfis da rede social, bem como de mensagens trocadas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

A determinação fazia parte da Operação Maus Caminhos, que investiga o desvio de recursos em contratos de saúde firmados pelo governo do Amazonas. Procurado, o Facebook afirmou que respeita a Justiça brasileira e coopera com autoridades.

“Neste caso, nós fornecemos os dados conforme a legislação aplicável. Entendemos que a multa é indevida e estamos explorando nossas opções legais.”

MP coloca em sigilo inquérito sobre Facebook

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT) decretou sigilo ao processo que envolve as investigações nacionais sobre o uso de dados brasileiros do Facebook pela Cambridge Analytica.

Segundo apurou o Estado, a decisão do Ministério Público aconteceu para preservar a integridade física de André Torreta, empresário brasileiro que fez uma parceria com a empresa britânica para formar a empresa CA Ponte, que planejava oferecer serviços de marketing político no país nas eleições deste ano.

Em 27 de março, Torreta foi ouvido por seis horas no prédio do MP-DFT, em Brasília. Na ocasião, o empresário teve de responder sobre que tipo de parceria que fez com a empresa britânica, quais informações estão no banco de dados das empresas, como eles eram obtidos e se estão sendo usados hoje.

O executivo confirmou a ida ao Ministério Público, mas disse que não tinha muitas informações para repassar aos promotores. Ele afirma não ter comentado com os promotores sobre a informação de que dados de 443 mil usuários brasileiros foram compartilhados com a Cambridge Analytica - a informação foi confirmada pelo Facebook na quarta (4).

“Não comentei nada a respeito porque não tinha a informação. Acompanhei pela imprensa”, disse. Torreta também não soube dizer quais foram os motivos que levaram o Ministério Público decretar sigilo para preservar sua integridade física.

Procurado pela reportagem, o procurador Frederico Meinberg, da Comissão de Proteção a Dados Pessoais do MP-DFT afirmou que não vai comentar o caso.

