Jovem é presa por suspeita de matar companheiro com facada no peito

Goiás - Uma mulher identificada como Ingrid Cristhine da Silva Rodrigues, de 20 anos foi presa, na madrugada desta quinta-feira (5), suspeita de matar o companheiro com uma facada no peito. O crime ocorreu em Itauçu, na região central de Goiás.

O casal teria discutido por ciúmes de relacionamentos anteriores enquanto bebia. Em depoimento, a jovem negou autoria do crime e disse que a própria vítima, o empresário Lindomar Trovão dos Santos, de 42 anos, se esfaqueou. Segundo informações, Ingrid morava junto com Lindomar desde o início deste ano.

O crime foi denunciado por uma tia de Ingrit, que estava hospedada na casa do casal. Após ser golpeado, Lindomar teria batido na porta do quarto em que ela dormia e relatado a agressão. A mulher chamou a polícia e o Serviço Móvel de Atendimento Urbano (Samu), mas o empresário morreu antes da chegada do socorro.

“Para nós, a fala dela [Ingrid] não se sustenta. Quando a polícia chegou, ela já estava de malas prontas, para ir embora”, explica o delegado Miguel da Mota.

Familiares da vítima foram intimadas a depor a partir desta sexta-feira. Um irmão de Lindomar que conversou com a polícia pediu esse intervalo para que pudessem ser realizados o velório e o enterro. O empresário é bastante conhecido na cidade.

Para o delegado, falta descobrir a real motivação do crime. Ele prevê encerrar o inquérito em nove dias, quando pretende pedir a prisão preventiva – sem tempo determinado – de Ingrid. Presa em flagrante, ela está no presídio de Itauçu.

