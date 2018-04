Casal é morto e atirador tenta suicídio a caminho de jogo de futebol

Fortaleza – Um casal foi morto na tarde deste domingo (8) enquanto estavam a caminho de um jogo de futebol, em Fortaleza. O autor das execuções é um homem identificado como Marcos Rone de Albuquerque Morais, de 44 anos. Após matar o casal, ele atirou contra a própria cabeça, mas não morreu.

Após garantir que o casal estava morto, Marcos voltou para o veículo que dirigia e atirou em si mesmo. | Foto: Divulgação

As vítimas trafegavam em um carro, com os vidros baixos, rumo ao Estádio do Castelão. Enquanto estavam paradas em um semáforo, as vítimas foram surpreendidas pelo homem que efetuou os disparos. De acordo com uma testemunha, a mulher chegou a ser socorrida e retirada do veículo por pessoas que estavam no local, mas não resistiu.

Com a mulher já ferida e fora do veículo, o assassino voltou e disparou novamente contra a vítima. | Foto: Divulgação

Com a mulher já ferida e fora do veículo, o assassino voltou e disparou novamente contra a vítima. Após garantir que o casal estava morto, Marcos voltou para o veículo que dirigia e atirou na própria cabeça.

Autoridades policiais que atenderam ao caso afirmam que tudo aponta para que o crime tenha motivação passional. | Foto: Divulgação

Apesar da tentativa de suicídio, ele foi socorrido ainda com vida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF). O estado de saúde de Marcos Rone é considerado gravíssimo.

Autoridades policiais que atenderam ao caso afirmam que tudo aponta para que o crime tenha motivação passional.

