Polícia prende suspeito de participar de chacina de cinco jovens

Rio de Janeiro - Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo prenderam hoje (9) três homens suspeitos de participar de um grupo de milicianos que atua em Maricá, no Grande Rio. Entre eles, figura João Paulo Firmino, suspeito de atirar e matar cinco jovens no município, em 25 de março.

Leia também: Sargento da PM atira em namorada durante briga em bar no Educandos

Os cinco adolescentes foram assassinados na área de convivência de um condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida, em Itaipuaçu. A polícia acredita que eles tenham sido mortos por integrantes do grupo miliciano que atua na região e do qual os três presos hoje são suspeitos de fazer parte.

Os cinco mortos - Sávio Oliveira, Mateus Bittencourt, Matheus Baraúna, Marco Jhonathan e Patrick da Silva - tinham entre 16 e 20 anos, participavam de um projeto social ligado à cultura do rap e davam aulas para crianças. Eles voltavam de um show do rapper Projota quando foram executados dentro do condomínio.]

PM atira em namorada

Uma mulher de 24 anos, foi baleada com um tiro de raspão na cabeça, na noite deste domingo (8). O namorado dela, o sargento da Polícia Militar Augusto César Cavalcante, lotado na 24ª Companhia Interativa Comunitário (Cicom), é suspeito de cometer a tentativa de homicídio. O caso aconteceu durante uma briga do casal, em um bar localizado na rua Rio Negro, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

O sargento fugiu logo após realizar o disparo contra a vítima. Policiais militares da 2ª Cicom atenderam a ocorrência, mas não localizaram o suspeito pela área.

A mulher foi socorrida por populares e, antes de ser levada para o hospital, informou aos policiais que durante uma discussão, o namorado usou a arma dele para tentar agredi-la com uma coronhada, mas acabou efetuando um disparo, supostamente acidental, na direção da cabeça dela.

Leia mais:

Parto às pressas: menina nasce com ajuda de policiais na Compensa

Orgia sexual termina após ataque de criminosos em motel: um foi morto

Jovem morto em acidente de trânsito em Manaus pegou moto escondido